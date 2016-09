Aarau ist die Stadt der Musik

Live-Konzerte von über 20 Bands wurden am Freitag und Samstag in den Restaurants der Aarauer Altstadt und der Markthalle präsentiert. Dabei kamen alle Geschmäcker auf ihre Kosten. Ob Rock, Pop, Jazz, Country oder Soul, die Vielfalt war riesig und die Qualität der Beiträge grösstenteils gut bis sogar ausgezeichnet. Nebst schon bekannten Bands und Gruppen, kamen auch unbekannte Musikmachende open Stage zu Wort und Klang. Aarau ist eine Stadt der Musik, hoffen wir auch auf Durchführungen von «Musig i der Altstadt» in den weiteren Jahren.