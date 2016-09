Schöftler Waldgang mit «Licht und Schatten»

«Licht und Schatten» liegen bekanntlich im Wald nahe beeinander. Deshalb wählte Förster Martin Leu am kinderwagengängigen Schöftler Waldgang genau dieses Motto. Auf diesem sehr gut besuchten Waldgang trafen die Interessierten zuerst auf einen seltenen Waldmeister-Buchenwald im Gebiet Hubel. Hier gedeihen sehr viele eher seltene Sträucher wie etwa der Hornstrauch. Am zweiten Posten wurde gezeigt, was auf einer ehemaligen Lothar-Sturmfläche heute gedeiht. Speziell hier ist die Präsenz der Waldrebe. Die Situation des Forstbetrieb gehörte dann schon wieder zum Schatten des Waldes, denn die Zahlen sind auch in Schöftland alles andere als erfreulich und es ist weit und breit keine Besserung in Sicht. Zum Schatten des Waldes gehört auch ein dichter geschlossener Bestand mit wenig Vegetation. Das wurde ebenso besichtigt wie das Gegenteil mit viel Licht. Die Explosion der Vegetation lässt der Naturverjüngen hier kaum eine Chance. Die Naturverjüngung wurde ebenfalls eindrücklich aufgezeigt. Durch diese Naturverjüngen können erhebliche Kosten eingespart werden. Ein Thema war danach der Tierbestand im Wald. Beim Tierbestand müsste die Zuwanderung des Rotwildes während des Zuwachsens der Lothar-Flächen genau beobachtet werden.

Kreisförster Erwin Städler thematisierte die Habitat- und Totbäume, welche bekanntlich nicht der Nutzung dienen, aber letztlich eben doch auch sehr wertvoll sind. Abschlies-send bekam jeder Waldgänger ein «Güggeli», das definitiv nicht aus dem Schöftler Wald stammte.