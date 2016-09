GP Rüebliland – Schweizer bodigten starke Konkurrenz

Der 40. Grand Prix Rüebliland wurde von den Schweizer Fahrern dominiert. Das Mehretappenrennen für internationale Junioren im Alter von 18 und 19 Jahren machte am Samstag Halt in Muhen. Nach einer morgendlichen Etappe über 86,2 km, die vom Italiener Davide Ferrari im Massensprint entschieden wurde, mussten die 125 Fahrer am Nachmittag zum Einzelzeitfahren über 8,6 km antreten. Dieses gewann der Schweizer Marc Hirschi. Tags darauf in Aarburg feierte der Schweizer Reto Müller (18) den Gesamtsieg.

Beim GP Rüebliland starten die Stars von morgen. Die 40. Auflage des einzigen Mehretappenrennens für Junioren in der Schweiz brachte einerseits sehr viele ausländische Topfahrer aus Deutschland, Italien, Belgien, Dänemark, Polen, Norwegen, Ungarn, Grossbritannien, Frankreich, Österreich – und der Schweiz, an den Start. Sie fuhren meist im Dress ihrer Nation. In Muhen wurde am Samstag die zweite und dritte Etappe gefahren. Das morgendliche Rennen mit Massenstart des imposanten, 125-köpfigen Feldes führte auf Nebenstrassen über eine Distanz von 86,2 km. Gut 50 Motorräder sicherten die Strecke ab. Unterstützung gabs vom VMC Muhen und vom VC Suhr, welche die neuralgischen Kreuzungen absicherten. Die jungen und wilden Fahrer legten ab dem Startschuss ein horrendes Tempo hin. Sieger im fulminanten Massensprint wurde Davide Ferrari aus Italien mit einem Rennschnitt von 45,1 km/h.

Der VMC Muhen hatte eine Doppel-etappe zu organisieren. Am Nachmittag wurde zum Zeitfahren über 8,6 km gestartet. Dieses entschied zur Freude der Fans der Schweizer Marc Hirschi für sich. Auch Tags darauf jubelten die Schweizer: Nach der vierten und letzten Etappe durfte sich der 18-jährige Reto Müller als Gesamtsieger des 40. GP Rübeliland feiern lassen. Leider ist nicht klar, ob das für den Nachwuchs so wichtige Rennen weiterleben wird.