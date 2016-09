Köhlerhütte wurde eingeweiht

Im März wurde die Grundsteinlegung vorgenommen, dann wurde die erste Vereinsversammlung abgehalten und schon stand die Einweihung der Köhlerhütte auf dem Programm.

Die Erinnerung an den Kohlemeiler und das Kohlebeizli zum Ortsbürgergemeindejubiläum 2010 blieb stets intakt, genauso wie der Wunsch nach einer Holzhütte auf der Panzerplatte. Und manchmal werden Träume glücklicherweise wahr. So wurde denn der Speuzer Köhlerverein gegründet. Der Mitgliederandrang war überwältigend gross, ist doch der Köhlerverein mit rund 250 Mitgliedern bereits der zweitgrösste Verein im Dorf. Einige gesetzliche Hürden galt es wegen der Lage im Wald zu überschreiten. Sponsoren wurden gesucht und in gros-ser Zahl gefunden. Anstelle eines Spatenstichs wurde im März schliesslich die Grundsteinlegung begangen. Man pilgerte schon damals in Scharen zur Panzerplatte hoch. Der erste grosse Anlass wurde am 1. August gefeiert. Man empfing dazu passenderweise den Chef der Armee. Kürzlich wurden die Vereinsmitglieder und Sponsoren nun zur offiziellen Einweihung der Köhlerhütte eingeladen. Es wurde zum grossen und zukunftsweisenden Fest für Gross und Klein. Wo nämlich solche Projekte wie die Köhlerhütte gebaut werden können, da ist die Welt noch in Ordnung und das Dorfleben intakt. Herzlichen Glückwunsch zur tollen Leistung, Speuz! Man erwartet nun mit Spannung den nächsten Kohlemeiler.