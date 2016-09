Baustart Sanierung Bahnübergang Holzikerstrasse

AAR bus+bahn, Wynental- und Suh-ren-talbahn investiert weiter in die Sicherheit und für die Zukunft. In Phase 1 beginnen am Montag, 19. September die Bauarbeiten «Sanierung Bahn-übergang Holzikerstrasse» in Schöftland. Zur Verbesserung der Verkehrs-sicherheit für alle Verkehrsteilneh-menden und zur Sicherung des Bahnbetriebes wird der Bahnübergang Holzikerstrasse künftig mit einer Halbschrankenanlage gesichert. Die zwei bestehenden Fussgängerübergänge werden an leicht verschobener Lage mit Schutzinseln und Schrankenanlagen gesichert.

Im Anschluss an die Bauarbeiten am Bahnübergang Holzikerstrasse wird in Phase 2 die Perronanlage der Haltestelle Schöftland Nordweg umgebaut. Diese beinhalten eine Verlängerung der Perron für künftige 120 m-Züge, Bau von Perronzugängen nach Vorgaben des Behinderten-Gleichstellungsgesetz (BehiG), Ersatz der bestehenden Wartehalle, des Velounterstandes, sowie der Perronbeleuchtung. Die Bauarbeiten werden mehrheitlich während des Tages ausgeführt. Einige Arbeiten müssen jedoch aus Sicherheitsgründen in der Nacht ausgeführt werden. AAR bus+bahn wird die Betroffenen rechtzeitig informieren.

Terminplan

19. September 2016

Start der Bauarbeiten Sanierung Bahnübergang Holzikerstrasse

ca. Ende Dezember 2016

Fertigstellung Bahnübergang Holzikerstrasse

ca. Mitte Januar 2017

Start der Bauarbeiten Perronerhöhung Haltestelle Schöftland Nordweg

ca. Ende April 2017

Fertigstellung Bauarbeiten Haltestelle Schöftland Nordweg