Ein neues Stück Stadt für Aarau

Im Jahr 2020 wird das Aeschbachquartier ein gut durchmischter und lebendiger Stadtteil sein. Am Freitag wurde die Grundsteinlegung vorgenommen. Am Grundstein muss künftig jeder vorbei, der die Aeschbachhalle betritt.

Nur zehn Minuten vom Bahnhof entfernt, südlich der Bahngeleise, wird in den nächsten Jahren das neue Aesch-bachquartier zum Leben erweckt. Bereits wurde der 50 Meter hohe GastroSocial-Tower in Betrieb genommen – das neue Wahrzeichen der Stadt. Doch im Aeschbachquartier soll künftig gewohnt, gearbeitet und vor allem gelebt werden können. Nebst rund 260 Wohnungen, werden Geschäfte und Dienstleister, ein Hightech-Industrieunternehmen, eine nationale Sozialversicherung und weitere Firmen, ein öffentlicher Park und eine stimmungsvolle ehemalige Industriehalle mit Restaurants, eine urbane Lebenswelt bilden.

Eine wunderbare Vision im Kopf Barbara Herrgott, Projektleiterin der Bauherrin Mobimo, sieht bereits die Zukunft des neuen Aarauer Stadtteils vor sich. «Auf der breiten Promenade spielen Kinder um die Findlinge herum, vor der Aeschbachhalle sitzen Menschen auf den Terrassen und plaudern. Sie besprechen Geschäftliches, trinken Kaffee oder ein Glas Wein. Im langgezogenen Park flanieren Menschen, spielen Federball oder dösen auf den Bänken vor sich hin. Und gleich dahinter beginnt die Wohnoase mit Gärten und Wegen, die von Veloständern gesäumt sind, und auf denen man Fussball spielen kann», kommt die Bauherrin ins Schwärmen.

Ein neuer Stadtteil mit Geschichte Das Aeschbachquartier ist nebst dem Brown Boveri-Areal in Baden die grösste Industriebrache im Kanton und steht für eine grosse Geschichte. Nachdem Mitte 19. Jahrhundert der Bahnhof entstand, siedelten sich dort mehrere namhafte Industriebetriebe an, zuerst die Oehler & Cie, dann die F. Aeschbach AG mit den mechanischen Werkstätten. Die Aeschbachhalle wurde als Schlosserei und Schmiede genutzt. Ab 1901 prägte die Elektrotechnik-Spezialistin Sprecher & Schuh, die später auf dem Areal das Sprecher-Hochhaus baute, das Industriegebeit im Torfeld Süd. Die Betriebe wuchsen und entwickelten sich zu umfangreichen Gebäudekomplexen. Bis 1970 wuchs und gedieh ein Industriegebiet mit mehreren Tausend Arbeitsplätzen. Doch mit dem Ende der Blütezeit der Industrie leerten sich die grossen Hallen wieder. Zwischennutzer wie das «Atelier Bleifrei» hauchten ihnen wieder Leben ein. Der Aarauer Tizian Baldinger (im Bild mit Mikrofon) liess es sich denn schon deshalb nicht nehmen, ebenfalls ein Zeitdokument in die Kiste zu legen. Dies wurde mit gros-sem Beifall des Publikums honoriert.

Der neue Stadtteil knüpft an die Vergangenheit an, an die Geschichte des Aeschbachquartiers. Der Charakter soll nämlich erhalten bleiben. Die Jugenstilvilla Oehler bleibt und soll einst als Kindertagesstätte dienen.Die Aeschbachhalle wird renoviert und erweitert. Und die Industrie wird in ihrer zeitgemässen Hightech-Form ebenfalls Raum einnehmen, zum Beispiel die Rockwell Automation Switzerland GmbH oder das Polygon.