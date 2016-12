Aarau – Nordring Buchs ist jetzt beidseitig befahrbar!

Es war wohl eher ein Geschenk als eine Rute, die der Samichlaus den Aarauern und Buchsern am Chlaustag bescherte. Die neue Kantonsstrasse mit der Industriestrasse Ost und der Verbindungsspange Buchs Nord konnte feierlich eröffnet werden.

Es war kalt an diesem Chlaustag und doch war die Freude gross über die Eröffnung der neuen Kantonsstrasse NK 209 Industriestrasse Aarau –Nordring Buchs. Ab sofort ist die neue Kantonsstrasse nun in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit, wurden die Arbeiten an der neuen Kantonsstrasse NK 209 Industriestrasse Aarau – Nordring Buchs erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten im Abschnitt Industriestrasse Ost in Aarau ist nun der dritte und letzte Abschnitt der neuen Kantonsstrassenverbindung südlich der SBBLinie Aarau – Zürich realisiert. Die Verbindung führt vom Kreisel Gais im Westen bis zum Anschluss an die Aaretalstrasse im Osten.

Der Abschnitt Industriestrasse West wurde unter der Bauherrschaft der Stadt Aarau erstellt. Im Auftrag des Kantons erfolgte die Realisierung der Verbindungsspange Buchs Nord (heute Nordring). Beide Abschnitte konnten im Herbst 2015 in Betrieb genommen werden.

Entlastung der Ost-West-Achse Die gesamte Länge der neuen Kantons­strasse beträgt rund 1600 Meter. Sie schafft als zweite Längsachse zur Rohrerstrasse (Kantonsstrasse K 110) im Zusammenspiel mit den Querspangen Unterführung Gais und Neubuchsstrasse die erwünschte Redundanz im Kantonsstrassennetz. Für eine ausreichende und allseits verträgliche Erschliessung des Gebiets Torfeld Süd ist die neue Kantonsstrasse entscheidend. Durch die direkte Anbindung via ­Neubuchsstrasse an die Aaretalstrasse ­entsteht eine leistungsfähige Zu- und Wegfahrt in Richtung Osten. Die neue Längsachse entlastet auch die Strassen in der näheren Umgebung, insbeson­dere den Aarauer Kreuzplatz.

Deckbelagsarbeiten folgen Auf dem Abschnitt Industriestrasse Ost sind für Frühling 2017 Deckbelagsarbeiten geplant. Dazu muss die Strasse nochmals für einige Tage gesperrt werden. Ebenfalls 2017 wird die neue WSB-Haltestelle Torfeld Süd erstellt. Ziel ist, die neue Haltestelle mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 in Betrieb zu nehmen.

20 Millionen Franken wurden verbaut Die gesamten Investitionen für die neue Kantonsstrasse und die neue WSB-Haltestelle Torfeld Süd belaufen sich auf rund 20 Millionen Franken. Die Kosten werden von der Stadt Aarau, der Gemeinde Buchs, dem Bund (Agglomerationsprogramm) und dem Kanton Aargau getragen. Aus heutiger Sicht kann der Kostenrahmen eingehalten werden.

Die Aarauer Stadtpräsidentin Jolanda Urech und der Buchser Gemeindeammann Urs Affolter freuten sich sichtlich über das gelungene Projekt, welches beide Gemeinden entlastet. Durch die sinnvolle Ergänzung werde das Gebiet Torfeld Süd und Aeschbach-Quartier wesentlich aufgewertet, meinte Urech und Urs Affolter sprach von einem guten Beispiel einer erfolgreichen regionalen Zusammenarbeit. Nun bestünden beste Bedingungen für einen Stadionbau.