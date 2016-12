Spange Aarau – Nordring Buchs eröffnet

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurden die Arbeiten an der neuen Kantonsstrasse NK 209 Industriestrasse Aarau – Nordring Buchs erfolgreich abgeschlossen und das Bauwerk offiziell eröffnet. Damit steht die 1600 Meter lange Strasse in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten im Abschnitt Industriestrasse Ost in Aarau ist nun der dritte und letzte Abschnitt der neuen Kantonsstrassenverbindung südlich der SBB-Linie Aarau – Zürich realisiert. Die Verbindung führt vom Kreisel Gais im Westen bis zum Anschluss an die Aaretalstrasse im Osten