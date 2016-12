40 Leser an der «Bestatter-Première»

Am Mittwoch, 30. November 2016, fand in Aarau mit Schauspielern und Gästen die Première zur 5. Staffel der Krimi-Serie «Der Bestatter» statt. Aarau Standortmarketing verloste im Der Landanzeiger Plätze für Leserinnen und Leser. Aus 60 Einsendungen wurden 40 Glückliche ermittelt.

Gemeinsam mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft sowie im Schweinwerferlicht von Filmteams die erste Ausstrahlung des Krimis «Der Bestatter» (Start am Dienstag, 3. Januar auf SRF 1) zu erleben, war das Privileg von 40 Personen aus der Region, die sich auf den Aufruf im Der Landanzeiger meldeten. Aus 60 Einsendungen wurden diese Personen ermittelt und der Abend wurde für sie zum unvergesslichen Erlebnis. Bereits im Vorfeld des offiziellen Anlasses lud aarau info zu Bestatter-Führungen ein. Genau 69 Personen gingen in drei Gruppen auf den ganz speziellen Rundgang und besuchten Drehorte in der Stadt. Am Anlass selber zeigten sich die «Gäste aus dem Volk» begeistert von der Lockerheit und vom möglichen Kontakt mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Nicht selten wurde das Handy zum Selfie mit Mike Müller gezückt. Die sechs Folgen der fünften Staffel «Der Bestatter» sind ab dem 3. Januar 2017 immer dienstags um 20.05 Uhr auf SRF 1 zu sehen. Die beliebten Bestatter-Führungen in Aarau werden ab 9. Februar wieder angeboten, weitere Daten sind 14., 16., 21., 23. Februar und 16. März. Reservationen können bereits heute angemeldet werden. Im Aarauer In-Lokal Platzhirsch an der Rathausgasse sind wieder Public Viewings geplant.