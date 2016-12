Hausi Leuteneggers Schuhtick

Unternehmer, Bob-Olympiasieger und Schauspieler «Hausi» Leutenegger weilte diese Woche wieder einmal in Oberentfelden, um seine alten Freunde zu besuchen und um sein Weihnachtsgeschenk abzuholen. Er schwört nämlich auf Ammann-Schuhe. Wie «Hausi» zu berichten wusste, war er auch unter den 300 reichsten Schweizern in der «Bilanz» mit gros-sem Bild präsent. Hausi ist wohlhabend, aber er schenkt auch viel und

ist so beliebt bei den armen Leuten. «Hausi» wird in der Jubiläumschronik der Firma Ammann (100 Jahre) ein Thema sein.