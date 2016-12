Jahresschlusshock der pensionierten MitarbeiterInnen

Es ist eine der schönsten Landanzeiger/SuterKeller-Druck-Traditionen: Das Essen für die pensionierten MitarbeiterInnen. Zusammen mit den Journalisten verbringt man jeweils einen gemütlichen Abend bei gutem Essen.

Am kühlen Mittwochabend trafen sich die pensionierten Mitarbeiter des Landanzeigers und der SuterKeller Druck AG mit den Landanzeiger-Journalisten im Restaurant Insel in Oberentfelden zum gemeinsamen Jahresschlusshock. Auch die jeweilige Geschäftsleitung, vertreten durch Markus Schenk und Michael Kullmann, durfte nicht fehlen. Bereits beim Apéro war klar, dass der Generationenunterschied ein Garant für spannende Gespräche sein würde. Es wurde dann auch auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr angestossen. Die kleine familiäre Runde verstand sich hervorragend. Bei einem feinen Glas Rotwein und knuspriger Rösti mit herzhaftem Kalbsgeschnetzeltem tauschte man sich über die Vergangenheit und die Zukunft aus. Man las gemeinsam den frisch ­gedruckten «Landanzeiger» und besprach das Geschriebene. Ein vorzügliches Caramelchöpfli rundete den gelungenen Abend ab. Eine wunderschöne Tradition, die unbedingt bewahrt werden will!