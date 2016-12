Aarau feierte die neue Bundespräsidentin

Sie ist die Bundespräsidentin 2017 – Doris Leuthard. Bei ihrer Wahlfeier von Bern nach Merenschwand machte sie am vergangenen Donnerstag Halt in Aarau und wurde dort herzlich empfangen und zur Feier im Kunsthaus begleitet.

Die Medienleute drängeln vor dem Extrazug aus Bern, die Stadtmusik beginnt zu spielen. Doris Leuthard, die Bundespräsidentin 2017, ist in Aarau angekommen. Mit ihrem roten Mantel und ihrem strahlenden Lächeln zieht sie sofort alle Aufmerksamkeit auf sich. Freundlich nickt und winkt sie ihren Begrüssern zu und verweilt einen kurzen Moment bei der Delegation der Stadtmusik Aarau, die gerade den Doris-Leuthard-Marsch spielen. Sofort erkennt sie den Marsch und ruft freudig: «Das esch mine!»

Bei so vielen Sicherheitsleuten muss man fast schon mutig sein, sich nach vorne zu drängen, um von Doris Leuthard ein Foto zu machen. Doch es sind nicht nur die Medienschaffenden die den perfekten Moment versuchen fotographisch festzuhalten, da und dort versucht sich auch Fan mit seiner Handykamera. «Schau wie viele Fotos ich machen konnte!», sagt einer stolz zu seiner Frau.

«Sympathisch und volksnah» Der Festumzug setzt sich in Bewegung. Es geht ins Kunsthaus, wo die offizielle Wahlfeier der Bundespräsidentin stattfindet. Während sich die geladenen Gäste ins Innere begeben, versammeln sich aus dem ganzen Aargau um die 60 Bürger auf dem Dach des Kunsthauses, um ihrer Bundesrätin nahe zu sein. «Ich hoffe ich habe die Möglichkeit ein paar Worte mit Doris Leuthard zu wechseln, wenn sie nach der Feier hier aufs Dach kommt», sagt einer ihrer Fans. «Sie ist einfach echt, sympathisch und volksnahe. Sie ist unsere Bundesrätin.»

Während Michel Erismann, Moderator des Tages, die geladenen Gäste bittet näher zu kommen, verfolgen sie die Feierlichkeit über die Lautsprecher auf dem Dach. «Hier haben wir es doch viel gemütlicher als in dem Gedränge da unten und sind Doris Leuthard doch nahe», so eine Besucherin lachend.

Frauenpower an der Wahlfeier Bis auf Moderator Michel Erismann, kam bei den Reden an der Wahlfeier kein Mann zu Wort. «Voller Stolz, voller Freude und ganz von diesem speziellen Moment erfasst, heisse ich dich, liebe Doris, in Aarau herzlich willkommen. Und könnte ich das besser und bescheidener tun als in der ersten Hauptstadt der helvetischen Republik?», begrüsst Frau Landammann Susanne Hochuli als erste Rednerin die Bundespräsidentin 2017.

Auch Direktorin des Kunsthauses Madeleine Schuppli begrüsst Doris Leuthard herzlich. Sie freut sich ganz besonders, dass das Aargauer Kunsthaus der Ort sein darf, an welchem die Wahlfeier stattfindet. «Doris Leuthard ist dem Aargauer Kunsthaus seit Jahren verbunden, da sie Mitglied im Kunstverein ist und damit das Kunsthaus persönlich unterstützt.»

Mit Mut, Kraft und Weitblick Als dritte Rednerin der Feier in Aarau folgt Jolanda Urech. Sie schenkt Doris Leuthard den Stadtadlerkuchen. «Unser Wappentier, der Adler, steht für Mut, Kraft und Weitblick und ist der Stadt Aarau seit jeher ein kluges Vorbild und ein guter Begleiter», führt die Stadtpräsidentin aus. «Was hat die Bundespräsidentin mit der Königin der Lüfte zu tun? Die Antwort ist einfach: Mit diesen Eigenschaften ist auch unsere Bundesrätin und neu gewählte Bundespräsidentin ausgezeichnet. Ich wünsche ihr, dass sie den Schwung weiterhin für ihre Aufgabe nutzen kann und dass dir die Vogelperspektive weiterhin zu einem Blick aufs Wesentliche verhilft.»

Bilder der Schweiz von Morgen Umrahmt wurde die Wahlfeier im Kunsthaus auch immer wieder durch Musikeinlagen. Musik von Max Lässer, dem Kantichor Wohlen und Orchester Chaarts. «Der Aargau ist auch Kulturkanton», sagt Doris Leuthard zu beginn ihrer Rede. Sie bedankt sich ganz herzlich bei allen, die an diesem Tag für sie nach Aarau gekommen sind und für all die Glückwünsche, die sie erhalten hat. «Das Bild, das unsere Schweiz abgibt, ist nach wie vor von Erfolg, Respekt und Anerkennung für unsere Leistungen geprägt. Dass dies so bleibt, das hängt von uns ab», so Doris Leuthard in ihrer Rede. «Die Schweiz von Morgen zu gestalten, beginnt mit einer Vorstellung, einem Bild in unseren Köpfen.»

Lange Zeit um in Aarau zu verweilen, blieb Doris Leuthard nicht. Ihre Wahlfeier-Reise ging weiter über Muri in ihr Heimatdorf Merenschwand.