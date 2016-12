Ein Licht, das leuchten will, kann nichts begehren, als dort zu stehen, wo’s der Meister will. Ein Licht, das leuchten will, dem muss genügen, dass man das Licht nicht achtet, nur den Schein. Ein Licht, das leuchten will, muss sich drein fügen, für andere Kraft und für sich nichts zu sein. Ein Licht, das leuchten will, darf auch nicht fragen, obs vielen leuchtet oder einem nur. Ein Licht, das leuchten will, muss Strahlen tragen, wo man es braucht, da lässt es seine Spur. Ein Licht, das leuchten will in Meisters Händen, es ist ja nichts, als nur ein Widerschein; des ewgen Lichtes Glanz darf es uns spenden, ein Licht, das leuchten will für Gott allein.