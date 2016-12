Der Landanzeiger bleibt in Oberentfelden

Die SuterKeller Druck AG in Oberentfelden (Herausgeberin des Landanzeigers) ist heute eine 100prozentige Tochtergesellschaft der ZT Medien AG, Zofingen. Aus Synergieüberlegungen werden die Druckaggregate in Zofingen konzentriert und die

SuterKeller Druck AG per 1. Januar 2017 in die ZT Medien AG fusioniert.

Drucksachenberatung und «Der Landanzeiger» bleiben in Oberentfelden Für die Kunden ändert sich durch die Firmenzusammenlegung nichts. Die Marke Suter Keller Druck existiert weiter, denn am Standort Oberentfelden können nach wie vor Druckaufträge aller Grössen aufgegeben werden. Die Produktion dieser Druckaufträge erfolgt dann im Druckzentrum in Zofingen. Für die Drucksachenberatung in Oberentfelden werden die Kunden künftig betreut durch die Printfachleute Ueli Röthlisberger, Cyrill Kunz und Adrian Trübenbach. Sie werden unterstützt durch unseren Druckvorstufenfachmann Hanspeter Widmer.

Der Landanzeiger und seine Equipe ist wie bisher an der Schönenwerderstras-se13 in Oberentfelden zu finden. Beratung, Inseratenannahme, Fakturierung, Redaktion, Kundenberatung/Aussendienst sowie die gesamte LA-Vorstufe verbleiben in Oberentfelden. Der Landanzeiger wird nach wie vor – mit Ausnahme des Drucks (dieser wird seit 30 Jahren in Zofingen gedruckt), – in Oberentfelden hergestellt. Die Zeitung wird wie bisher in Oberentfelden aufbereitet, so dass Zeitungsbeilagen auch dort angeliefert werden können. Ebenfalls weiterhin in Oberentfelden hergestellt werden die Leidzirkulare, Danksagungen, Karten und Kopien.

Markus Schenk neuer Standortleiter in Oberentfelden Der Standort Oberentfelden der ZT Medien AG wird künftig durch Markus Schenk geleitet. Markus Schenk war bereits in den Geschäftsleitungen der Druckerei Suter AG und später der SuterKeller Druck AG vertreten. Er steht schon seit 22 Jahren als Verlags- und Redaktionsleiter dem Landanzeiger vor und freut sich, weiterhin für die Kunden im Grossraum Aarau tätig zu sein. Der Landanzeiger soll das bleiben was er ist – eine erfolgreiche Wochenzeitung, die bei den Kunden und den Lesern gut ankommt.