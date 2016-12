Ponte: Rang ist ok, der Punkterückstand zu gross

Der FC Aarau überwintert in der Challengue League auf dem vierten Platz. An und für sich ist dieser Rang gut. Laut Ponte ist aber der Punkterückstand auf die Spitze zu gross. Der Landanzeiger hat sich mit dem FCA-Sportchef unterhalten.

Der Landanzeiger: Der FC Aarau liegt momentan auf Rang vier in der Challengue League. Entspricht das Ihren Erwartungen?

Ponte: Nicht ganz. Der Rang ist ja noch ok, aber der Punkterückstand zu den ersten zwei Mannschaft ist zu gross. Ursprünglich lautete die Saisonzielsetzung unter die ersten Drei zu kommen. Nun liegen wir mit dem Dritten punktgleich auf Rang vier. Rang 3 liegt also noch in Reichweite und das entspräche dann der Zielsetzung, zumindest rangmässig.

Der Landanzeiger: Weshalb konnte man nicht mit der Spitze mithalten? Angefangen hat das Ganze ja sehr gut.

Ponte: Da müssen wir uns selbst an der Nase nehmen. Zu viele kassierte rote Karten wirkten sich negativ aus, zudem waren zu viele Schlüsselspieler verletzt.

Der Landanzeiger: Der FCA hat ein breites Kader. Wer verlässt den FCA auf die Rückrunde?

Ponte: Zurzeit ist nur der Weggang von Abwehrspieler Bruno Martignoni geplant. Direkt für die Rückrunde besteht kein Handlungsbedarf. Punkto Spieler liegt der Fokus bereits auf der neuen Saison.

Der Landanzeiger: Wie sieht es mit den Verletzten aus?

Ponte: Ausser Miguel Peralta, der wegen eines Kreuzbandrisses länger ausfällt, sollten wieder alle einsatzbereit sein.

Der Landanzeiger: Wie sieht es mit dem eigenen Nachwuchs aus?

Ponte: Wir wollen einige von ihnen in der ersten Mannschaft testen. Es gibt schon einige Talente. Wir sollten aber alles daran setzen, dass die 2. Mannschaft in dieser Saison aufsteigt.

Der Landanzeiger: Der FCZ wird aufsteigen. Was rechnet man sich für die nächste Saison aus? Hat man sich mit der Challengue League abgegeben?

Ponte: Keinesfalls. Der Aufstieg muss wieder ein Thema sein. Überdenken müsste der Verband zudem einmal den Modus oder zumindest die Anzahl der Mannschaften in den einzelnen Ligen.

Herr Ponte, wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen dem FC Aarau eine gute Rückrunde mit vielen Zuschauern.