Was für eine Kulisse für einen Flug ins neue Jahr: Oben der blaue Himmel, in der Mitte die weissen Bäume voller Rauhreif, im Vordergrund die noch grünen Wiesen. Der Unterkulmer ­Andreas Zobrist fliegt schon seit mehr als 20 Jahren mit Gleitschirmen. Lange Flüge konnte er an diesem Hang bei Schlossrued nicht machen. Seine Motivation bestand darin, dass das Starten und Landen die schwierigsten Manöver sind, die man immer wieder üben sollte. «Dabei passieren die meisten Unfälle», weiss Zobrist.