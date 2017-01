Neujahrsempfang: Aarau zeigt Herkunft

Herkunft im Drehpunkt

Herkunft zeigen – ein ideales Motto für das Freiwilligenprojekt Drehpunkt des Vereins Netzwerk Asyl Aargau. In ihren Räumlichkeiten in der Telli treffen sich Flüchtlinge aus aller Welt. Sie kochen, besuchen oder geben Sprachkurse, tanzen, nähen, spielen Fussball oder reparieren in der Werkstatt Velos. Eine Kombination aus Beschäftigung und Bedürfnissen decken. Einen Einblick in das Projekt zu gewinnen, lockte Massen an Interessierten an, sodass es teilweise schwer wurde, sich in den Räumen frei zu bewegen.

«Ich bin Güle. Güle heisst auf deutsch glücklich», stellt sich ein junger Mann vor. Güle kommt fast jeden Tag in den Drehpunkt, nimmt an Deutschkursen teil oder kommt zum Fussball spielen. «Ich bin richtig beschäftigt», sagt er mit einem fröhlichen Lächeln. Zum Thema «Aarau zeigt Herkunft» organisierte der Drehpunkt eine Begegnungsplattform. In kleinen Gruppen eingeteilt trafen sich die Aarauer mit den Flüchtlingen zu einem Gespräch über ihre Herkunft. «Ich versuche gerade Deutsch zu lernen, da ist der Kontakt mit anderen sehr wichtig. Denn so lernt man eine Sprache viel besser», so Güle in gebrochenem Deutsch. «Wenn ich in einem Gespräch ein Wort höre, das ich nicht kenne, gehe ich es googlen, damit ich es im nächsten Gespräch auch gebrauchen kann», erklärt er. So hat er an Silvester «ein gutes neues Jahr» gelernt, dass er nun allen, die er trifft, wünscht.

«Es ist schön, zeigen zu können, dass wenn man nur schon einen Raum zur Verfügung hat, sich so viele Freiwillige engagieren möchten und das ganze zu leben beginnt», so Jan Götschi vom Drehpunkt. Die Öffentlichkeitsarbeit ist auch deshalb wichtig, weil der Drehpunkt am 31. Mai die jetzigen Räumlichkeiten nicht mehr nutzen kann und eine neue Heimat sucht.

Neujahrswünsche von Heinrich Zschokke

Heinrich Zschokke mit Zylinder und einem Buch unter dem Arm, steigt von seinem Sockel, begrüsst die vielen Leute und steht ans Rednerpult: «Wolltet ihr die Welt verbessern, fanget jeder bei sich an. Denn der Mittelpunkt der grösseren Welt ist jeglichen sein ich. Nicht die Welt es schildert dich, alles ist von dir gesagt. Hast dich selber angeklagt?», verkündet er seine Neujahrsgrüsse an die Zuhörer im Kasinopark.

«Auch wenn die Rede bereits 200 Jahre alt ist, ist sie doch zeitlos», sagt Daniel Oeler von der Heinrich Zschokke Gesellschaft und selbst einer der vielen Nachkommen Zschokkes.

«Heinrich Zschokke ist für Volksbildung und Volksaufklärung eingestanden, hat in Aarau seinen Platz gefunden und den Aargau mitgestaltet. Diese Dinge wollen wir von der Heinrich Zschokke Gesellschaft wieder beleben», sagt Zschokke-Biograph Werner Ort.

Passend zur kleinen Zeitreise ins Jahr 1817 wurden Gebäcke und Punsch nach alten Rezepten aus der Blumenhalde serviert.

Herkunft, Niederkunft, Zukunft

«Woher kommen wir? Aus dem Reagenzglas? Dem Brutkasten? Der Retorte? Natürlich aus der Gebärmutter, dem Mutterleib!», hiess es im Beschrieb der Hebammen Aarau. Auch für sie war das Thema Herkunft perfekt. In ihren Räumlichkeiten im Schachen thematisierten sie die Geburt von gestern, heute und morgen.

Eigentlich ist die Frau seit jeher mit der Gebärmutter perfekt ausgestattet, trotzdem sind Politik, Geld und Wirtschaft Faktoren, die den Willen der Frau beeinflussen. Während die Schweiz eine Kaiserschnitt-Rate von 33 Prozent hat, beträgt sie in Brasilien 95 Prozent. Denn für eine natürliche Geburt muss dort bezahlt werden. «Unsere Arbeit in der Geburtshilfe hat viel mit Aufklärungsarbeit zu tun und damit abzuwägen, was medizinisch überhaupt nötig ist», sagt Susanne Merki, eine der fünf Aarauer Hebammen.

«Gerade durch die Technik ist viel Wissen zur Geburtshilfe verloren gegangen. Hebammen hatten früher ein viel breiteres Wissen, als wir heute haben. Dieses Wissen versuchen wir wieder aufzufrischen», ergänzt Antoinette Schefer.

Im Hintergrund zeigt ein Film vier verschiedene Kontinente und Möglichkeiten in den ersten zwei Jahren ein Kind zu begleiten. «Der Film zeigt auf, dass trotz unterschiedlicher Herkunft sehr viele Ähnlichkeiten bestehen. Trotz dem unterschiedlichen Aussehen sind Kinder einfach Kinder und haben Bedürfnisse, die sich gleichen.»

114 Jahre Heilsarmee in Aarau

Auch die Heilsarmee zeigte am Neujahrsempfang Herkunft. Seit 114 Jahren ist die Heilsarmee bereits in Aarau. «Wir haben allen Grund Herkunft zu zeigen. Nicht nur als Heilsarmee, sondern auch als Christen hinzustehen und unser Erbe zu zeigen», sagt Lukas Wittwer. Während auf der Bühne eine Band spielt, liegen auf einem Tisch verschiedene Artikel auf, die den Besuchern einen Einblick in die Geschichte der Heilsarmee bietet.