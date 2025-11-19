Mit Teamgeist am Werk: 25 angehende Metallbauerinnen und Metallbauer – 13 davon im Bild – bauen gemeinsam an der Konstruktion des vier Meter hohen «Küttiger Rüeblis».

Bilder: ZVG

25 Lernende schmieden 4 Meter hohes «Küttiger Rüebli»

In der Berufsschule Lenzburg entsteht derzeit ein aussergewöhnliches Gemeinschaftsprojekt: 25 angehende Metallbauerinnen und Metallbauer bauen in ihrer Freizeit ein vier Meter hohes «Küttiger Rüebli» aus Stahl. Das Kunstobjekt wird an der GewerbeArt 2026 in Küttigen vollendet – mit Hilfe von Besucherinnen und Besuchern, die selbst Teil des Kunstwerks werden.