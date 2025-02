Bonsai-Karate-Kids der Bonsai-Karate Gruppen (4-5 Jahre) der Kampfsportschule Aarau.

Bild: ZVG

30 Jahre Kinder-Karate bei der Karate Kampfsportschule Aarau

Als die Kampfsportschule Aarau 1995 damit begann, Kindern Karate zu lehren gab es in der Schweiz nur wenige Karateschulen, die den Sport in alters- und stufengerechten Kinder-Gruppen unterrichteten. Zur ersten Probelektion strömten über 100 Kinder in die Turnhalle