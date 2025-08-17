35. Motocross Schmiedrued-Walde: Plauschklässler zählen keine Arbeitsstunden

«Ich habe Benzin im Blut», sagt Hannes Roth, der mit seinen Mechanikerkollegen Thomas Neeser und Peter Tanner ein dreirädriges Mobil für die Plauschklasse am 37. Motocross auf der Nütziweid zwischen Rueder- und Suhrental gebaut hat. Der Augenschein zeigt: Blutbenzin allein reicht nicht. Da brauchts noch gehörig Köpfchen, eine Werkstatt, Material und Können.



Herrlich diese Maschinen, sie Zeugen einer ausgeprägten Lust am Konstruieren jenseits reiner Nützlichkeit un es ist wunderbar sinnfern, wie diese Tüftler und Fantasten arbeiten. Hannes Roth und seine Kollegen sind knapp fertig geworden mit ihrem Gefährt. «Die Farbe fehlt noch», meint Roth, der in seinem Betrieb in Schöftland auch die schnellste Badewanne der Welt gebaut hat. Die drei Ruedertaler haben ein Unfall-Quad halbiert und das dritte Rad in eine Lada-Autoachse montiert, denn vier Räder sind reglementarisch nicht erlaubt. So viel Regel muss sein.



Auch Dario Bolliger aus Schmiedrued hat «viele Nächte» durchgekrampft, bis er gestern Morgen sein fahrbares Sofa fertig hatte. «Das Sofa mit Vor- und Unterbau habe ich bei Ricardo gefunden», sagt er. Sein Job: ausbauen, verstärken, motorisieren. Dank Liebe zum Detail kleben da die TV-Bedienung, die Lampe, die Kaffeetassen. Die Bierflaschen in den Fächern auf der Rückseite des Sofas indes sind so mobil wie das Fahrzeug als Ganzes.



Auch Schreiner verstehen mehr als ihr eigentliches Handwerk. So hat Martin Maurer nicht nur einen tschechoslowakischen Jawa-Motor, Jahrgang 1948, zu neuem Rohren erweckt. Der Vorderteil seines Mobils war einst Teil eines Quads, das in «Karls kühner Gassenschau» verwendet wurde. Gefunden hat er es auf einem Ersatzteilmarkt. Und ein Kleber beweist den Ursprung des Hinterteils. Willy Duss aus dem Ruedertal hat damit 1987 an der Tour de Sol teilgenommen. Die Haube eines Rapidmähers, mit Zähnen, ziert die Front. Die Aufschrift auf dem Tank warnt: «Vorsicht: frisst Klimakleber».



Ebenfalls ein Hölziger ist Damian Koller aus Moosleerau. Sein Motto dieses Jahr: die Tellsgeschichte. Da fehlt kein Gesslerhut auf der Stange. Walterli alias Tochter Maira trägt einen Apfel auf dem Helm, und am Holzanhänger kann sie sich an einer Armbrust festhalten. Für welche Tyrannen haben Kollers die überlieferten drei Pfeile bereitgelegt? Gessler, W. P. und D. T.! Alles klar?



Traditionell mit einem Töffli dabei ist Thomas Wicky aus Gontenschwil. Schrott nennt er seine Maschine. Er rezykliert brauchbare Dinge aus der Sammelstelle in Gontenschwil. Vorab die Kinder ergötzen sich am frontalen Blechfrosch und der Blechgans am Heck seines Töfflis. Kurzfristig entschliesst er sich, beim Training als Muskelmann anzutreten, im Rennen dann als Frau. Pläuschler entscheiden spontan.