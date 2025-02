48 neue Wohnungen auf dem Suhrhardareal

Die aus dem Jahr 1975 stammende Alterssiedlung muss durch einen Neubau ersetzt werden, nachdem eine Analyse ergeben hat, dass eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre. Die Alters-zentrum Suhrhard AG und die Ortsbürgergemeinde haben deshalb im Jahr 2023 eine Machbarkeitsstudie für die Realisierung von insgesamt 50 neuen Wohnungen auf dem Suhrhardareal in Auftrag gegeben. In die Abklärungen wurde auch die Parzelle 2012 einbezogen, auf der sich das ehemalige Pfarrhaus der Reformierten Kirchgemeinde Buchs-Rohr befindet. Diese hat keinen Bedarf mehr für die Nutzung dieser Parzelle.

Physio Fitness Buchs AG als wichtiger Teil des Projekts

Geplante Inbetriebnahme im 2029

In einem ersten Schritt erfolgt bis Mitte 2027 die Realisierung des neuen Gebäudes auf der Parzelle 2012. Im Februar 2025 wird bereits das Baugesuchsverfahren zur Klärung wichtiger Rahmenbedingungen für die Baubewilligung (Gebäudehöhe, Strassen- und Waldabstand, Lärmschutz, Zonenkonformität) eingeleitet. Mit der Realisierung des neuen Gebäudes auf der Parzelle 2012 kann auch sichergestellt werden, dass für verbleibende Bewohnende der Alterssiedlung bereits wieder Wohnungen mit Basisdienstleistungen zur Verfügung stehen, wenn die Alterssiedlung im Herbst 2027 abgebrochen wird. Der Abbruch kann so in einem Schritt erfolgen, was zu wesentlichen Kosteneinsparungen führt. Die Realisierung des gemeinsamen Gebäudes der Alterszentrum Suhrhard AG und der Ortsbürgergemeinde erfolgt ab Herbst 2027 und die Inbetriebnahme ist 2029 geplant. AZSB