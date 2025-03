50 Jahre IG Sport Aargau: Eine starke Stimme für den Aargauer Sport

In ihrer Ansprache erwähnte Regierungsrätin Martina Bircher, dass in der Sektion Sport des Kantons Aargau zwei neue Stellen geschaffen wurden, die sich den Themen Sportinfrastruktur und Ethik annehmen würden. Auch das geplante Aargauer Sportgesetzes will sie im Grossen Rat durchbringen. Bircher dankte den Anwesenden für ihr Engagement. «Sie alle und die IG Sport Aargau stehen aber für das Miteinander. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg, Energie und Inspiration für die nächsten 50 Jahre.»