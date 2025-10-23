50 Jahre Sondereinheit ARGUS: Präzision, Mut und Einsatzbereitschaft

Mitglieder der Sondereinheit ARGUS während einer Einsatzdemonstration anlässlich ihrer Einheit.

Bild: KAPO

Die Sondereinheit der Kantonspolizei Aargau feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. In einer Jubiläumsfeier würdigten die Departements- und die Korpsleitung zusammen mit aktiven und ehemaligen Angehörigen die Verdienste der Einheit.

Die Ursprünge der Sondereinheit ARGUS reichen in die frühen 1970er-Jahre zurück, als linksextremistisch geprägte Terroranschläge in Westeuropa zur Bedrohung wurden. 1975 als Antiterror-Einheit gegründet, hat sich die Aargauer Sondereinheit in den vergangenen Jahrzehnten personell und materiell stark gewandelt. Während islamistischer Terror seit zehn Jahren wieder erhöhte Wachsamkeit verlangen, beziehen sich die häufigsten Einsätze der Sondereinheit auf Interventionen in riskanten Lagen und auf die Festnahme gefährlicher Personen.

Zum denkwürdigen Jubiläum hielt die Kantonspolizei Aargau am Freitagnachmittag, 17. Oktober 2025, auf dem Gelände des Stützpunkts Lenzhard in Schafisheim eine schlichte Feier ab. Daran nahmen aktive und ehemalige Angehörige der Sondereinheit, die Korpsleitung sowie verschiedene Gäste aus dem In- und Ausland teil. Vor den rund 200 Anwesenden würdigte Landammann Dieter Egli als Polizeidirektor in seinem Grusswort die Verdienste der Sondereinheit. Polizeikommandant Michael Leupold dankte allen aktiven und einstigen ARGUS-Angehörigen für ihre erhöhte Einsatzbereitschaft.