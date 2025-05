55 Jahre Heiniger AG: Ein Mann, ein Trax, eine Idee – der Weg zum erfolgreichen Familienunternehmen

Gegründet wurde die Heiniger AG 1970 von Hans Heiniger, der sich damals mit einem Occasions-Trax in die Selbstständigkeit wagte. Ohne geleaste Maschinen, dafür mit viel Durchhaltewillen, führte er in der Anfangszeit vor allem Aushubarbeiten für regionale Baumeister durch – zehn Jahre lang im Alleingang. «Ich hatte von der ersten Stunde an zahlreiche Aufträge», erinnert sich der heute 78-Jährige. Erst 1977 folgte eine zweite Baumaschine, drei Jahre später der erste Angestellte.