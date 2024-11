Bilder: Sarah Moll

Aarau feiert das Rüebli

Aarau hat sich heute in ein Mekka für Rüebli-Liebhaberinnen und Liebhaber verwandelt. Mit über 130 liebevoll dekorierten Marktständen lockt der 42. Aarauer Rüeblimärt zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Kantonshauptstadt. Im Mittelpunkt stehen das farbenfrohe Rüebli in all seinen Variationen sowie regionale Köstlichkeiten, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit.