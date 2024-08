Aarauer Ultracyclist Adrian Marc Michel meistert das Transcontinental Race

Das Transcontinental Race gilt als eines der anspruchsvollsten Ultracycling-Rennen der Welt, und in diesem Jahr stellte sich auch Adrian Marc Michel (34) aus Aarau dieser Herausforderung. Von Roubaix in Frankreich bis nach Istanbul in der Türkei legte er in 15 Tagen und 2 Stunden mehr als 4200 Kilometer zurück – und das komplett auf sich allein gestellt.