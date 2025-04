Aargauischer Rennverein: Rückblick, Ausblick und viel Dankbarkeit

Mit einem herzlichen Willkommensgruss eröffneten Präsident Pascal Steudler und Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker die 102. Generalversammlung des Aargauischen Rennvereins (ARV). In ihren Worten würdigten sie die hervorragende Arbeit des Vereins, dankten für die erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Saison und zeigten sich überzeugt, dass der ARV auch für die Zukunft bestens gerüstet ist. Der Wunsch: eine ebenso tolle Saison 2025.

64 Mitglieder fanden sich zur Versammlung ein und blickten gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Mit rund 24’000 Besucherinnen und Besuchern konnten die Pferderennen im Aarauer Schachen erneut ihre grosse Beliebtheit unter Beweis stellen. „Es war uns eine Ehre, so viele unvergessliche Momente liefern zu dürfen“, so der Jahresrückblick des Vorstandspräsidenten. Ein besonderer Dank ging an die treuen Besucherinnen und Besucher sowie an die zahlreichen Sponsoren und Helfenden, ohne deren Engagement der Rennbetrieb nicht möglich wäre.



Veränderungen im Team und Infrastruktur

Der Verein musste sich im vergangenen Jahr von zwei engagierten Persönlichkeiten verabschieden: Die Geschäftsführerin sowie Sarah Meier traten zurück. Beide wurden mit Dank und besten Wünschen für die Zukunft verabschiedet. Umso mehr freut sich der ARV, Olivia Ghilardi ab dem 1. Mai als neue Geschäftsführerin willkommen zu heissen. „Mit ihrer Kompetenz, Leidenschaft und Erfahrung wird sie den Verein hervorragend unterstützen“, sagte Präsident Pascal Steudler.



Infrastrukturell konnte dank der Unterstützung des Turfclubs Aarau einiges bewegt werden. So wurden unter anderem die Kassenbereiche neu überdacht und ein neuer Traktor angeschafft. Auch an der Rennbahn selbst wurde gearbeitet: Die Sprünge wurden saniert und die beliebten Rennbahnschafe – aus gesundheitlichen Gründen – in ein neues Zuhause umgesiedelt. ARV