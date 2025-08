Adrian Schoop: «Die Schweiz ist kein Selbstbedienungsladen!»

Schoop erinnerte an die Geburtsstunde der modernen Schweiz 1848, an Freiheit, Föderalismus und das Erfolgsmodell der direkten Demokratie. Doch heute, so der Grossrat, drohe die Schweiz in Bequemlichkeit und Anspruchsdenken abzurutschen. Immer mehr Menschen würden staatliche Leistungen einfordern, ohne einen Beitrag zu leisten. «Es darf nicht sein, dass jemand mehr erhält, der nicht arbeitet, als jemand, der voll arbeitet», sagte Schoop unter Applaus.