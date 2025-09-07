Das OK des Äntefeschts 2026 (von links): Von links: Niko Podvinec (Unterhaltung), Urs Gretler (Wirtschaft), Maja Wirz (Finanzen), Andrea Mader (Sekretariat), Eveline Oeschger (Unterhaltung), Hans Schibli (Vizepräsident), Toni Lüscher (Medien), Daniel Galliker (Wirtschaft), Guido Scherer (Präsident), Gerda Amberg (Sponsoring), Chris Portner (Verkehr/ Sanität / Sicherheit), Duygu Rodi (Schule), Daniel Ruf (Bau / Infrastruktur), Jürg Kalberer (Schule), nicht auf dem Bild Stefan Geraldin (Verkehr / Sanität / Sicherheit), Peter Leisibach (Bau / Infrastruktur) sowie Raffael Huckele (Medien).

Bild: ZVG

Äntefescht 2026: «Bunt feiern wir das Leben»

Nach einer zweijährigen Festpause ist es endlich so weit: Seit ein paar Monaten laufen die Vorbereitungen für das nächste Äntefescht, das vom 25. bis 28. Juni 2026 in Oberentfelden stattfinden wird, auf Hochtouren.