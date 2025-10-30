 
Das AEW verlässt das Hochhaus an der Oberen Vorstadt in Aarau und will das Gelände dem Kanton verkaufen.
Bild: Alex Spichale
AEW verlegt Hauptsitz an die Bahnhofstrasse

 
- zuletzt aktualisiert am 30.10.2025 09:53
30.10.2025 09:53
Nach der Prüfung der Testplanung für das Areal «Obere Vorstadt» in Aarau ist klar: Die Entwicklungsziele der AEW lassen sich dort nicht umsetzen. Das Energieunternehmen verlegt deshalb seinen Hauptsitz per 2027 an die Bahnhofstrasse 49 und nimmt mit dem Kanton Verkaufsverhandlungen über das Areal auf. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Ergebnisse der Testplanung, die im Mai 2024 für das Areal «Obere Vorstadt» in Aarau initiiert wurde, haben aufgezeigt, dass die mögliche Arealentwicklung unzureichend mit den von der AEW Energie AG geforderten Entwicklungszielen übereinstimmt. Der Kanton Aargau mietet aktuell bedeutende Flächen im Areal für das Obergericht und die Justizleitung. Deshalb wird die AEW Verhandlungen mit dem Kanton über einen Verkauf des Gesamtareals «Obere Vorstadt» aufnehmen.

Neues Domizil ab 2027

Der Hauptsitz der AEW befindet sich seit 2022 an der Industriestrasse 20 im Aeschbachquartier in Aarau. Das Gebäude an der Industriestrasse mit dem angemieteten Parkhaus an der Florastrasse erfüllt die kurz- bis mittelfristigen Kapazitäts- und Flächenbedürfnisse der AEW jedoch nicht. Aus diesem Grund wird der per Mitte 2027 auslaufende Mietvertrag nicht verlängert.

Die AEW hat sich frühzeitig nach alternativen Standorten in Aarau umgesehen. An der Bahnhofstrasse stehen die Räumlichkeiten der ehemaligen Credit Suisse zur Verfügung, die den Raumbedarf abdecken, den die AEW langfristig benötigt. Die AEW hat sich deshalb entschieden, ihr Domizil an die Bahnhofstrasse 49 in Aarau zu verlegen, wie das Unternehmen in seiner Mitteilung abschliessend schreibt. AEW

