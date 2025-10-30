Das AEW verlässt das Hochhaus an der Oberen Vorstadt in Aarau und will das Gelände dem Kanton verkaufen.

Bild: Alex Spichale

AEW verlegt Hauptsitz an die Bahnhofstrasse

Nach der Prüfung der Testplanung für das Areal «Obere Vorstadt» in Aarau ist klar: Die Entwicklungsziele der AEW lassen sich dort nicht umsetzen. Das Energieunternehmen verlegt deshalb seinen Hauptsitz per 2027 an die Bahnhofstrasse 49 und nimmt mit dem Kanton Verkaufsverhandlungen über das Areal auf. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.