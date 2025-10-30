AEW verlegt Hauptsitz an die Bahnhofstrasse
Die Ergebnisse der Testplanung, die im Mai 2024 für das Areal «Obere Vorstadt» in Aarau initiiert wurde, haben aufgezeigt, dass die mögliche Arealentwicklung unzureichend mit den von der AEW Energie AG geforderten Entwicklungszielen übereinstimmt. Der Kanton Aargau mietet aktuell bedeutende Flächen im Areal für das Obergericht und die Justizleitung. Deshalb wird die AEW Verhandlungen mit dem Kanton über einen Verkauf des Gesamtareals «Obere Vorstadt» aufnehmen.
Neues Domizil ab 2027
Der Hauptsitz der AEW befindet sich seit 2022 an der Industriestrasse 20 im Aeschbachquartier in Aarau. Das Gebäude an der Industriestrasse mit dem angemieteten Parkhaus an der Florastrasse erfüllt die kurz- bis mittelfristigen Kapazitäts- und Flächenbedürfnisse der AEW jedoch nicht. Aus diesem Grund wird der per Mitte 2027 auslaufende Mietvertrag nicht verlängert.
Die AEW hat sich frühzeitig nach alternativen Standorten in Aarau umgesehen. An der Bahnhofstrasse stehen die Räumlichkeiten der ehemaligen Credit Suisse zur Verfügung, die den Raumbedarf abdecken, den die AEW langfristig benötigt. Die AEW hat sich deshalb entschieden, ihr Domizil an die Bahnhofstrasse 49 in Aarau zu verlegen, wie das Unternehmen in seiner Mitteilung abschliessend schreibt. AEW