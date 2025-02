AKB mit 251,2 Millionen Jahresgewinn im 2024

Die Aargauische Kantonalbank (AKB) erzielte im vergangenen Jahr 2024 trotz wirtschaftlichen Herausforderungen einen Jahresgewinn von 251,2 Millionen Franken. Das Ergebnis ist nur leicht unter dem des Vorjahrs. 141,7 Millionen Franken fliessen durch Steuern und Gewinnablieferungen an die öffentliche Hand.



Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch, was sich auch in den Zahlen der AKB widerspiegelt: Die Hypothekarforderungen stiegen um 1,6 Milliarden Franken, ein Plus von 6,5 Prozent. Das Wachstum erstreckt sich gleichermassen auf Eigenheime, Renditeobjekte und Gewerbeimmobilien. Insgesamt belaufen sich die Kundenausleihungen nun auf 27,6 Milliarden Franken.