Aline Seitz: Mit Vollgas durch den US-Kritérium-Sommer

Nach ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris, wo sie im Omnium den 12. Rang belegte und im Madison mit Partnerin Michelle Andres den 14. Platz erreichte, sucht die 28-jährige Aline Seitz neue Herausforderungen.

In einem Sommer ohne Olympiaqualifikationen und mit spät angesetzten Bahn-Weltmeisterschaften im Oktober nutzt sie die Gelegenheit, in die Welt der amerikanischen Kriteriumsrennen einzutauchen. Kriteriumsrennen sind kurze Rundstreckenrennen auf der Strasse, meist etwa eine Stunde lang auf einem rund einen Kilometer kurzen Kurs, die durch Innenstädte führen. Sie sind schnell, hart, taktisch – und vor allem eines: ein riesengrosses Spektakel mit grossem Publikumsmagnet.

«Ich liebe explosive Rennen – und genau das bieten Crits», sagt Seitz. «Sie sind ein ständiger Positionskampf, bei dem auch mal die Ellbogen zum Einsatz kommen.» Für sie sind die Crits das perfekte Trainingsfeld, um sich in engen Positionskämpfen zu verbessern, ein Bereich, der auch auf der Bahn entscheidend ist.

Der Auftakt ihrer US-Tour erfolgt mit der renommierten Amazon Armed Forces Cycling Classic in Washington D.C., gefolgt von der American Crit Cup Serie mit Stationen in Tulsa, Salt Lake City, Milwaukee, Boise, Chicago und St. Louis. Ein weiteres Highlight ist der Gastown Grand Prix in Vancouver, das grösste und prestigeträchtigste Crit Nordamerikas.