Alkoholisiert verunfallt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, den 17. April 2025, gegen 19.30 Uhr. Der Fahrer, der von der Klinik Barmelweid kam und Richtung Passhöhe fuhr, konnte das Fahrzeug in einer Kurve nicht mehr kontrollieren. Nach er zuerst mit Bäumen und Sträuchern kollidierte, stürzte der Wagen über eine Stützmauer und kam schliesslich seitlich liegend im Wald zum Stillstand. Trotz des erheblichen Sachschadens am Fahrzeug blieb der Fahrer unverletzt. Die Kantonspolizei war schnell vor Ort und fand den Fahrer zwar unverletzt, jedoch unter Alkoholeinfluss vor. Der entstandene Sachschaden wird als Totalschaden am Fahrzeug des 62-Jährigen bewertet. KAPO