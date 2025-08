Hielt eine Rede zu bewährten Werten als Gegenmittel zu Angst und Unsicherheit: Maya Bally, Die Mitte, umrahmt von Vizeammann Jost Waldispühl und Gemeindeammann Irene Bärtschi rechts.

Bilder aw.

An Solidarität und Verantwortung appelliert

In einer bewegenden Festrede während der Bundesfeier in Hirschthal rief Nationalrätin Maya Bally (Die Mitte) dazu auf, sich in Zeiten der Unsicherheit auf die bewährten Schweizer Werte von Solidarität und Verantwortung zu besinnen.