Argovia Stars gelingt überraschender Sieg gegen den Favoriten EC Wil

Die Bilanz des EC Wil nach der Qualifikation ist beeindruckend: 20 Spiele, 18 Siege. 130 erzielte Tore reichten zu einer Tordifferenz von +84. Der Zweitplatzierte in der Tabelle, der EHC Burgdorf, kommt mit einem diesbezüglich zweitbesten Wert von +15 nicht einmal in die Nähe des überlegenen Qualifikationssiegers. Burgdorf war bis gestern das einzige Team, das den EC Wil nach 60 Minuten zu bezwingen wusste.

Dieses Kunststück ist nun auch den Argovia Stars in Spiel 2 der Playoff-Viertelfinals gelungen. Nach den überdeutlich hohen Niederlagen gegen Wil im bisherigen Saisonverlauf – zwei in der Quali und im Spiel 1 der Playoffs – beeindruckte das Team von Headcoach Marek Nahlik vor 111 Zuschauern durch viel Kampfwille. «Mit dem Messer zwischen den Zähnen» hätten die Stars gespielt, schreiben die Wiler anerkennend über den Einsatz ihres Playoff-Gegners. Weiter ist auf den Kanälen der Ostschweizer zu erfahren, dass es dem eigenen Team nicht gelang, offensiv ein Rezept zu finden, um erfolgreich zu sein.

Das torlose zweite Drittel war intensiver, es gab mehr Strafen, aber gehässig wurde es nie. Diese Disziplin half den Aargauern ebenfalls, das Spiel unter Kontrolle zu behalten. Die fünfte kleine Strafe gegen Wil führte in der 52. Minute schliesslich zum «Game Winning Goal»: Thierry Bessire fand auf Zuspiel von Michael Schmerda und Marvin Vielle die Lücke zum 2:1. Es folgte der verzweifelte Ansturm der Gäste, die sich – vielleicht das erste Mal in dieser Saison – gezwungen sahen, zwei Minuten vor dem Ende den Torhüter herauszunehmen. Genutzt hats nichts. Vieille trifft zum 3:1 ins leere Tor.

Das bedeutet, dass die Playoff-Viertelfinal-Serie zwischen den Argovia Stars und dem EC Wil 1:1 steht und es am kommenden Dienstag sicher zu einem vierten Spiel kommt, das in Aarau ausgetragen wird. Dazwischen, am Samstag, wird der EC Wil in Spiel 3 nicht mehr damit rechnen dürfen, auf einen Sparringspartner zu treffen. RC