Argovia Stars scheitern im Playoff-Viertelfinal

Die Argovia Stars starteten vielversprechend in die Partie: Bereits in der 5. Minute brachte Luca Grisoni die Stars in Führung und sorgte für einen frühen Hoffnungsschimmer. Doch die Gäste aus Wil fanden schnell eine Antwort und glichen in Überzahl durch Jan Meier aus (8.). Noch im ersten Drittel wendete sich das Spiel endgültig zugunsten der Ostschweizer, die durch zwei Treffer von Andrea Giannone (13./18.) mit 3:1 in Führung gingen.