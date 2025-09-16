Argovia Stars starten in die Saison: «Unser Weg hat erst begonnen …»
Am Samstag, 20. September, fällt in der KEBA Aarau der Startschuss zur neuen Saison: Um 18 Uhr empfangen die Argovia Stars den SC Rheintal. Nach dem Einzug in die Playoff-Viertelfinals der vergangenen Spielzeit möchten die Aargauer erneut für Furore sorgen – trotz eines bewusst jungen Kaders.
Vom Krisenclub zum Playoff-Team
Sportchef Peter Hofmann blickt an der Teamvorstellung auf bewegte Jahre zurück:
«Als wir vor zwei Jahren den Verein neu organisiert haben, war die sportliche Situation nach sieben Jahren ohne Playoffs instabil, die Finanzen katastrophal.» Nach dem mühsamen Klassenerhalt in der ersten Saison sei der Club 2024/25 erstmals wieder sportlich erfolgreich und finanziell konsolidiert gewesen.
Der eingeschlagene Weg ist für Hofmann aber erst der Anfang: «Wir wollen in drei bis fünf Jahren so weit sein, dass wir eigene, ausgebildete Nachwuchsspieler als Kern in die erste Mannschaft integrieren können.» Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es qualifizierte Trainer, eine gute Infrastruktur sowie die Unterstützung von Familien, Schulen, Lehrbetrieben und Behörden.
Parallel dazu setzt der Verein auf Breitensport-Angebote, fördert aktiv die Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern und bietet ambitionierten Talenten zusätzliche Spielpraxis – etwa über die 2. Liga oder Partnervereine.
Kurzfristige Ziele
Für die laufende Saison visieren die Argovia Stars einen Platz im Mittelfeld der 1. Liga an. Dazu wurden punktuell finanziell vertretbare Transfers getätigt. «Unser Team ist jung und wird Rückschläge erleben. Entscheidend ist, dass wir den Fokus nicht verlieren: kontinuierliche Trainingsarbeit und Wettkampf bringen uns langfristig weiter», betont Hofmann.
Mit der klaren Vision, Kontinuität und harte Arbeit als Erfolgsrezept zu nutzen, will der Verein an die letztjährige Playoff-Qualifikation anknüpfen. Die Fans dürfen sich am Samstag in der KEBA Aarau auf ein Team freuen, das mit viel Leidenschaft und Perspektive in die Saison 2025/26 startet. AST/LA
Der Spielplan der Argovia Stars
1. Liga Überregional
Saison 2025/26, Qualifikation
20.09.2025 18.00 Uhr:
Argovia Stars – SC Rheintal
27.09.2025 18.00 Uhr:
Argovia Stars – EC Wil
04.10.2025 18.30 Uhr:
SC Herisau – Argovia Stars
11.10.2025 18.00 Uhr:
KSC Küssnacht am Rigi I –
Argovia Stars
25.10.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – EHC Wallisellen
28.10.2025 20.00 Uhr:
Argovia Stars – HC Luzern
01.11.2025 17.30 Uhr:
HC Prättigau-Herrschaft –
Argovia Stars
08.11.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – EHC Burgdorf
15.11.2025 20.15 Uhr:
GDT Bellinzona – Argovia Stars
22.11.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – SC Herisau
26.11.2025 20.15 Uhr:
EC Wil – Argovia Stars
29.11.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars –
KSC Küssnacht am Rigi I
06.12.2025 17.30 Uhr:
EHC Wallisellen – Argovia Stars
13.12.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – Hockey Reinach
17.12.2025 20.00 Uhr:
HC Luzern – Argovia Stars
20.12.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – HC Prättigau
23.12.2025 19.30 Uhr:
Hockey Reinach – Argovia Stars
07.01.2026 20.15 Uhr:
EHC Burgdorf – Argovia Stars
10.01.2026 17.30 Uhr:
Argovia Stars – GDT Bellinzona
14.01.2026 20.00 Uhr:
SC Rheintal – Argovia Stars