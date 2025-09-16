 
Die Argovia Stars starten mit einem sehr jungen Team in die neue Saison und streben trotzdem hohe Ziele an. 
Bild: Argovia Stars/ZVG
Eishockey

Argovia Stars starten in die Saison: «Unser Weg hat erst begonnen …»

 
- zuletzt aktualisiert am 16.09.2025 16:24
14.09.2025 20:24
Am Samstag beginnt für die Argovia Stars die neue 1.-Liga-Meisterschaft. Beim Heimspiel gegen den SC Rheintal wollen die Aargauer nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch ihre langfristige Strategie weiter umsetzen.

Am Samstag, 20. September, fällt in der KEBA Aarau der Startschuss zur neuen Saison: Um 18 Uhr empfangen die Argovia Stars den SC Rheintal. Nach dem Einzug in die Playoff-Viertelfinals der vergangenen Spielzeit möchten die Aargauer erneut für Furore sorgen – trotz eines bewusst jungen Kaders.

Vom Krisenclub zum Playoff-Team

Sportchef Peter Hofmann blickt an der Teamvorstellung auf bewegte Jahre zurück:
«Als wir vor zwei Jahren den Verein neu organisiert haben, war die sportliche Situation nach sieben Jahren ohne Playoffs instabil, die Finanzen katastrophal.» Nach dem mühsamen Klassenerhalt in der ersten Saison sei der Club 2024/25 erstmals wieder sportlich erfolgreich und finanziell konsolidiert gewesen.

Der eingeschlagene Weg ist für Hofmann aber erst der Anfang: «Wir wollen in drei bis fünf Jahren so weit sein, dass wir eigene, ausgebildete Nachwuchsspieler als Kern in die erste Mannschaft integrieren können.» Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es qualifizierte Trainer, eine gute Infrastruktur sowie die Unterstützung von Familien, Schulen, Lehrbetrieben und Behörden.

Parallel dazu setzt der Verein auf Breitensport-Angebote, fördert aktiv die Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern und bietet ambitionierten Talenten zusätzliche Spielpraxis – etwa über die 2. Liga oder Partnervereine.

Kurzfristige Ziele

Für die laufende Saison visieren die Argovia Stars einen Platz im Mittelfeld der 1. Liga an. Dazu wurden punktuell finanziell vertretbare Transfers getätigt. «Unser Team ist jung und wird Rückschläge erleben. Entscheidend ist, dass wir den Fokus nicht verlieren: kontinuierliche Trainingsarbeit und Wettkampf bringen uns langfristig weiter», betont Hofmann.

Mit der klaren Vision, Kontinuität und harte Arbeit als Erfolgsrezept zu nutzen, will der Verein an die letztjährige Playoff-Qualifikation anknüpfen. Die Fans dürfen sich am Samstag in der KEBA Aarau auf ein Team freuen, das mit viel Leidenschaft und Perspektive in die Saison 2025/26 startet. AST/LA

Der Spielplan der Argovia Stars
1. Liga Überregional
Saison 2025/26, Qualifikation

20.09.2025 18.00 Uhr:
Argovia Stars – SC Rheintal

27.09.2025 18.00 Uhr:
Argovia Stars – EC Wil 

04.10.2025 18.30 Uhr:
SC Herisau – Argovia Stars 

11.10.2025 18.00 Uhr:
KSC Küssnacht am Rigi I –
Argovia Stars 

25.10.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – EHC Wallisellen 

28.10.2025 20.00 Uhr:
Argovia Stars – HC Luzern 

01.11.2025 17.30 Uhr:
HC Prättigau-Herrschaft –
Argovia Stars 

08.11.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – EHC Burgdorf 

15.11.2025 20.15 Uhr:
GDT Bellinzona – Argovia Stars

22.11.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – SC Herisau 

26.11.2025 20.15 Uhr:
EC Wil – Argovia Stars 

29.11.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars –
KSC Küssnacht am Rigi I 

06.12.2025 17.30 Uhr:
EHC Wallisellen – Argovia Stars 

13.12.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – Hockey Reinach 

17.12.2025 20.00 Uhr:
HC Luzern – Argovia Stars

20.12.2025 17.30 Uhr:
Argovia Stars – HC Prättigau

23.12.2025 19.30 Uhr:
Hockey Reinach – Argovia Stars 

07.01.2026 20.15 Uhr:
EHC Burgdorf – Argovia Stars 

10.01.2026 17.30 Uhr:
Argovia Stars – GDT Bellinzona 

14.01.2026 20.00 Uhr:
SC Rheintal – Argovia Stars 

TAGS: Argovia Stars Eishockey Sport

