Die Argovia Stars starten mit einem sehr jungen Team in die neue Saison und streben trotzdem hohe Ziele an.

Bild: Argovia Stars/ZVG

Argovia Stars starten in die Saison: «Unser Weg hat erst begonnen …»

Am Samstag beginnt für die Argovia Stars die neue 1.-Liga-Meisterschaft. Beim Heimspiel gegen den SC Rheintal wollen die Aargauer nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch ihre langfristige Strategie weiter umsetzen.