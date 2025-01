Armee unterstützt Michelle Heimberg und Valentina Rosamilia auf dem Weg zu Olympia 2028

Regionale Talente auf internationaler Bühne

Michelle Heimberg ist eine der besten Wasserspringerinnen Europas. Sie hat in den vergangenen Jahren regelmässig Medaillen gewonnen und wurde 2023 als Europas Wasserspringerin des Jahres gekürt. An den Olympischen Spielen in Tokio 2021 stiess sie in den Final der Besten vor. «Das Zeitmilitär gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meinen Sport zu konzentrieren und meine Technik weiterzuentwickeln», erklärte Heimberg.