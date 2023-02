Auf Konfrontation: Mitarbeiter des Alterszentrums wollen den Verwaltungsratspräsidenten selbst bestimmen

Während Bürge gegenüber den Medien schweigt, lässt die Belegschaft in Schöftland kein gutes Haar an ihm. Sie kritisiert in einem offenen Brief an den Verwaltungsrat und die Aktionärsgemeinden des Alterszentrums seine Art zu arbeiten und zu kommunizieren scharf und greift ihn auch persönlich an. Bürge schweigt trotzdem weiter. Zur Info: Ralph Bürge leitet seit vielen Jahren das grosse Alterszentrum Lindenhof in Oftringen äusserst erfolgreich. Er hat den Betrieb zu einem Vorreiter in der Branche auf- und ausgebaut.