Auftakt zum grössten Schützenfest der Welt

Das vom 24. bis 26. Mai stattfindende Eidgenössische Feldschiessen blickt auf eine lange Tradition zurück und gilt als «grösstes Schützenfest der Welt». Zum «Kickoff» lud der Aargauische Schiesssportverband (AGSV) Behörden-, Militär- und Vereinsvertreter ins Kölliker Schützenhaus Ghürst ein. Präsident Peter Gautschi will mit dem prominent besetzten Schiessanlass das dreitägige Feldschiessen auf die Erfolgspur setzen. Das Land zelebriert Traditionen mit Geselligkeit und Sport, die Teilnahme kommt vor dem Rang – so seine Devise.

In die gleiche Kerbe – wenn auch ideologischer – schlug Bastiansvater 2024 der Stadtschützen Olten, Hans Dieter Jäggi, mit seinem Weckruf in unsicheren Zeiten: «Freiheit und Frieden waren immer schon ein Anliegen der Menschen, doch Kriege beherrschten das Leben». In den letzten Jahrzehnten gab es bis zum heutigen Tag ständig Konflikte. «Unsere Armee ist bis zur Unkenntlichkeit abgemagert, tut was», appellierte er an die Politik.