Bahnhofspläne sorgen für Diskussionen 

Nicht die traktandierten Geschäfte, sondern die Informationen zum Bahnhofsareal sorgten an der Gmeind vom vergangenen Freitag für hitzige Diskussionen. Gemeindeammann Thomas Buchschacher informierte unter Verschiedenes über den stockenden Planungsprozess und mögliche Änderungen. Die Bauherrin Eiffage will am Bahnhof ein Neubauprojekt realisieren. Doch die nötige Baubewilligung für ein Bahnprovisorium fehlt – die bestehende Baubewilligung droht deshalb Mitte Juli zu verfallen.