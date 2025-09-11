 
Sie sind hier: Home > Aarau > Baugesuch für Kleinwindkraftanlage auf Telli-Hochhaus eingereicht
Die Kleinwindkraftanlage soll als fünfjähriges Pilotprojekt realisiert werden.
Visualisierung: AG/ZVG
Aarau

Baugesuch für Kleinwindkraftanlage auf Telli-Hochhaus eingereicht

 
- zuletzt aktualisiert am 11.09.2025 09:14
11.09.2025 09:14
Der Kanton Aargau plant, auf dem Dach des Telli-Hochhauses in Aarau eine Kleinwindkraftanlage zu errichten. Immobilien Aargau (IMAG) hat ein entsprechendes Baugesuch bei der Stadt Aarau eingereicht.

Der Kanton Aargau möchte mit der Installation der Kleinwindkraftanlage auf dem Telli-Hochhaus Erfahrungen im Bereich Windkraft sammeln und auswerten. «Mit diesem Pilotprojekt nimmt der Kanton Aargau eine Vorbildfunktion hinsichtlich erneuerbarer Energien ein und setzt sich für innovative Lösungen ein», lässt sich Regierungsrat Markus Dieth in der Mitteilung des Kantons zitieren. «Die umweltfreundliche Stromproduktion durch die Kleinwindkraftanlage ermöglicht dem Kanton, wertvolle Erkenntnisse im Betrieb solcher Systeme zu gewinnen.»

Kleinwindanlage ist rund 10 Meter hoch

Im Gegensatz zu grossen Windkraftanlagen können Kleinwindkraftanlagen aufgrund der geringen Baugrösse einfacher installiert und gewartet werden. Die Kleinwindkraftanlage, die als fünfjähriges Pilotprojekt auf dem Telli-Hochhaus installiert werden soll, hat eine Gesamthöhe von 10 Metern und kostet voraussichtlich 55’000 Franken. Die Anlage erbringt eine Maximalleistung von 5.5 Kilowatt. Nach vorliegender Baubewilligung wird die Kleinwindanlage per Mitte 2026 auf dem Telli-Hochhaus errichtet. AG

TAGS: Aarau Telli Winkraft

Verwandte Themen
Aarau

Stadt Aarau plant auch künftig mit Steuerfuss von 96 Prozent
19. August 2025 14:10 Uhr
Aarau

2. Aarauer Bierwanderung: Ein Volksmarsch der besonderen Art
18. August 2025 10:41 Uhr
Aarau

15 Kandidierende für den Stadtrat – Entscheidung am 28. September
15. August 2025 13:58 Uhr
Aarau

Die ersten 23 Kinder ziehen in die Tagesschule neben dem Aareschulhaus ein
08. August 2025 12:34 Uhr
Aarau

Kindergarten Schachen: Neuer Standort am Badergässli
06. August 2025 09:35 Uhr