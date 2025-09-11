Baugesuch für Kleinwindkraftanlage auf Telli-Hochhaus eingereicht

Die Kleinwindkraftanlage soll als fünfjähriges Pilotprojekt realisiert werden.

Visualisierung: AG/ZVG

Der Kanton Aargau plant, auf dem Dach des Telli-Hochhauses in Aarau eine Kleinwindkraftanlage zu errichten. Immobilien Aargau (IMAG) hat ein entsprechendes Baugesuch bei der Stadt Aarau eingereicht.

Der Kanton Aargau möchte mit der Installation der Kleinwindkraftanlage auf dem Telli-Hochhaus Erfahrungen im Bereich Windkraft sammeln und auswerten. «Mit diesem Pilotprojekt nimmt der Kanton Aargau eine Vorbildfunktion hinsichtlich erneuerbarer Energien ein und setzt sich für innovative Lösungen ein», lässt sich Regierungsrat Markus Dieth in der Mitteilung des Kantons zitieren. «Die umweltfreundliche Stromproduktion durch die Kleinwindkraftanlage ermöglicht dem Kanton, wertvolle Erkenntnisse im Betrieb solcher Systeme zu gewinnen.»

Kleinwindanlage ist rund 10 Meter hoch