Käufer, Bauherr, Eigentümer, Bauleute, Architekten, Vermarktung und Nachbarn feierten bei Schneetreiben den Spatenstich für die Überbauung «Hofgarten» in Safenwil.
Bild: RAN
Safenwil

Baustart für nachhaltige Überbauung «Hofgarten»

 
- zuletzt aktualisiert am 21.11.2025 12:00
21.11.2025 12:00
Mit dem Spatenstich hat in Safenwil der Bau der Überbauung «Hofgarten» begonnen. Bis 2027 entstehen hier 18 Eigentumswohnungen, bei denen ökologische Aspekte, gemeinschaftliche Flächen und eine auf das Dorf abgestimmte Gestaltung im Zentrum stehen. Die Hälfte aller Wohnungen sind schon verkauft. 

Dicke weiss Flocken fielen vom Himmel, als Vertreter der EBKE GmbH, der Primus Property AG sowie der JUD Architektur AG zusammen mit den neuen Wohneigentümern, Bauarbeitern und den Nachbarn am Donnerstag, 20. November, den offiziellen Baubeginn der Überbauung «Hofgarten» in Safenwil feierten. Nach dem obligaten Foto mit den schön geschmückten Spaten, begaben sich alle in Trudi Zimmerlis legendären Kuhstall, wo im Trockenen und mit einem feinen Apéro und einer kurzen Ansprache des Architekten auf das Projekt angestossen wurde.

Wohnungen und Umgebung

Geplant sind 18 Eigentumswohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen. Die Räume sollen Licht und Flexibilität bieten und verschiedene Lebensphasen berücksichtigen. Gemeinschaftlich nutzbare Kleingärten sind ebenfalls vorgesehen. Durch die zentrale Lage der Überbauung liegen Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Naherholung und Verkehrsanbindungen in kurzer Distanz. Das Gebäude verbindet gemäss den Verantwortlichen den dörflichen Charakter Safenwils mit Elementen seiner industriellen Vergangenheit.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Die Architektur sieht verschiedene Massnahmen zur Förderung der ökologischen Verträglichkeit vor. Die Holzfassade orientiert sich an der ländlichen Umgebung, während Grünflächen und ausgewiesene Biodiversitätszonen zur ökologischen Vielfalt beitragen sollen. Eine Photovoltaikanlage, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, mineralische Wärmedämmung sowie natürliche Baustoffe sind Teil des energetischen Konzepts. Die Tiefgarage wird zudem für Elektromobilität ausgerüstet. Die Bauarbeiten sollen bis Frühling 2027 abgeschlossen sein. RAN

Visualisierung der geplanten Überbauung «Hofgarten» in Safenwil: Die Frontansicht zeigt die Holzfassade sowie die Anordnung der Gebäude entlang der Hauptstrasse.
Visualisierung: ZVG
Rückansicht des Projekts «Hofgarten» mit Blick auf die vorgesehenen Grünflächen und gemeinschaftlichen Aussenräume der Überbauung.
Visualisierung: ZVG
