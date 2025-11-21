Käufer, Bauherr, Eigentümer, Bauleute, Architekten, Vermarktung und Nachbarn feierten bei Schneetreiben den Spatenstich für die Überbauung «Hofgarten» in Safenwil.

Bild: RAN

Baustart für nachhaltige Überbauung «Hofgarten»

Mit dem Spatenstich hat in Safenwil der Bau der Überbauung «Hofgarten» begonnen. Bis 2027 entstehen hier 18 Eigentumswohnungen, bei denen ökologische Aspekte, gemeinschaftliche Flächen und eine auf das Dorf abgestimmte Gestaltung im Zentrum stehen. Die Hälfte aller Wohnungen sind schon verkauft.