OK des Sommer- und Eröffnungsfest. Gemeinsam mit Vizegemeindepräsident Thomas Baumann, Nora Furter von ITOBA und Marianne Mischler Projektstelle Soziokultur Suhr Süd.

Bild: ZVG

Begegnungsplatz Henz feierlich eröffnet

Der Begegnungsplatz Henz ist mit einem grossen Eröffnungsfest eingeweiht worden. Zahlreiche Freiwillige aus den Quartieren Henz, Helgenfeld und Frohdörfli sowie Mitarbeitende der Gemeinde, Projektstelle Soziokultur Suhr Süd, halfen tatkräftig mit und schufen ein fröhliches Fest für Gross und Klein.