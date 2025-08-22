 
OK des Sommer- und Eröffnungsfest. Gemeinsam mit Vizegemeindepräsident Thomas Baumann, Nora Furter von ITOBA und Marianne Mischler Projektstelle Soziokultur Suhr Süd.
Bild: ZVG
Suhr

Begegnungsplatz Henz feierlich eröffnet

 
- zuletzt aktualisiert am 22.08.2025 09:39
22.08.2025 09:39
Der Begegnungsplatz Henz ist mit einem grossen Eröffnungsfest eingeweiht worden. Zahlreiche Freiwillige aus den Quartieren Henz, Helgenfeld und Frohdörfli sowie Mitarbeitende der Gemeinde, Projektstelle Soziokultur Suhr Süd, halfen tatkräftig mit und schufen ein fröhliches Fest für Gross und Klein.

Nach der Ansprache von Vizegemeindepräsident Thomas Baumann, Ressort Bau, Verkehr und Umwelt, genossen die Gäste aus dem Quartier und der ganzen Gemeinde Suhr das sonnige Wetter bei einem Apéro. Für die Kinder gab es verschiedene Spiel- und Malangebote rund um den Platz und die Erwachsenen genossen das gemütliche Beisammensein bei einem feinen Drink. Am Abend wurden Burger und Pizza verkauft und die Künstler Pepe Blues & Louis the Harpbär und Nick Mellow Solo sorgten für beste Unterhaltung und festliche Stimmung.


Der Platz ist das Ergebnis eines aussergewöhnlichen Projekts: Von Beginn an brachten Anwohnende ihre Ideen ein, die anschliessend von Gemeinde und Eigentümerschaft geprüft und weiterentwickelt wurden. Durch gemeinsame Planung, Diskussionen und Mitwirkungsaktionen entstand nun in den vergangenen Monaten ein Ort, der von der Bevölkerung stark mitgetragen wird.

Die breite Mitwirkung der Bevölkerung ist ein wichtiger Faktor für das gute Gelingen und eine hohe Identifikation mit dem Platz. Heute lädt der Begegnungsplatz mit naturnaher Gestaltung, Sitzgelegenheiten, Spiel- und Sportmöglichkeiten, Tischtennistisch, Trinkwasserquelle und Pavillon zu Begegnung, Spiel und Austausch ein – ein lebendiger Treffpunkt für Jung und Alt. GEM

Begegnungsplatz Henz am 16. August 2025
Bild: ZVG
Bei den Essenständen und der Bar wurde für das leibliche Wohl gesorgt.
Bild: ZVG
Bild: ZVG

