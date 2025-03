Beliebte Craft Beer Bar Hoperia in der «Waldeck» schliesst im Sommer

Im Juli 2021 eröffnete die Hoperia im altehrwürdigen Gasthof Waldeck eine Craft Beer Bar als Pop-up-Betrieb. Also als Unternehmen, welches nur für kurze Zeit an diesem Ort tätig ist. Die «Waldeck» wird irgendwann abgerissen, die Besitzerfirma Amazam AG aus Baar (ZG) will neu bauen. «Wir rechneten am Anfang mit anderthalb Jahren, hofften auf ein weiteres Jahr und nun werden wir es auf vier Jahre bringen», sagen Daniel Heer und Andreas Siegrist. Sie hätten länger bleiben können, bis Ende Jahr oder sogar darüber hinaus. «Wir wollen auf dem Höhepunkt aufhören», sagen die beiden.