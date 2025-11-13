Bewegender Abschluss einer erfolgreichen Schreibkarriere
Mit dem neu erschienenen Werk «Mir nach» schliessen Christina und Christian Boss aus Oberentfelden ein bedeutendes Kapitel ihres Lebens. «Aus gesundheitlichen Gründen haben wir uns entschieden, keine Bücher mehr zu schreiben», erklärt Christian Boss. «Umso schöner ist es, dass unser letztes Werk so viel positive Resonanz erhält!»
Die beiden Autoren haben sich mit feinfühligen Lebensgeschichten einen Namen gemacht. Ihr neues Buch «Mir nach» setzt den Fokus auf Führungsstärke und Verantwortung: Was macht Menschen zu echten Leadern, und welche Eigenschaften braucht es, um andere glaubwürdig mitzunehmen?
In lebendigen Porträts stellen sie Persönlichkeiten wie Arena-Moderator Sandro Brotz, Swiss-Olympic-Missionschef Ralph Stöckli, SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar oder REGA-CEO Ernst Kohler vor. Ergänzt wird das Werk durch spannende Geschichten aus der Region: etwa über Lucia Engeli, Ärztin und Grossrätin aus Unterentfelden, Zirkus-Monti-Chef Johannes Muntwyler aus Wohlen, Curling-Weltmeisterin Silvana Tirinzoni vom CC Aarau oder Schiedsrichterchef Dani Wermelinger.
Das Buch «Mir nach» ist zum Spezialpreis von 30 Franken (inklusive Porto) erhältlich. Die ersten fünf Bestellenden erhalten ein Exemplar geschenkt.
Bestellungen nimmt das Autorenpaar unter 079 319 44 49 oder christina.boss@bluewin.ch entgegen. CBO