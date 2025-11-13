Die Oberentfelder Autorin Christina Boss (links) hat unter anderen auch die Unterentfelder Ärztin und Grossrätin Lucia Engeli portraitiert.

Bild: ZVG

Bewegender Abschluss einer erfolgreichen Schreibkarriere

Nach elf gemeinsamen Büchern verabschiedet sich das Autorenpaar Christina und Christian Boss aus der Literaturszene. Ihr Abschlusswerk «Mir nach» widmet sich Persönlichkeiten, die mit Mut, Disziplin und Herz vorangehen.