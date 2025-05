Biogasanlage in der Telli geht in Betrieb

Ab Mitte des Jahres wird die Anlage mit jährlich bis zu 25’000 Tonnen Grüngut aus Aarau und der Umgebung im Umkreis von ca. 15 Kilometer beliefert. Was passiert mit dem Grüngut, das in die neue Biogasanlage gelangt? «Es wird zu Biogas und Naturdünger verarbeitet. Der gesamte Prozess läuft umfassend nachhaltig ab», betont Markus Regez, Geschäftsführer von Green Power Aarau AG in Aarau. Das angelieferte Grüngut wird zunächst in der Anlage in der Telli durch Kehrricht- oder Lieferwagen in die Halle gebracht, wo es maschinell sortiert und geschreddert wird. Ein Mitarbeiter überprüft sorgfältig, ob es sich ausschliesslich um pflanzliches Material handelt. Alle Fremdstoffe werden manuell aussortiert und als Schwarzkehricht entsorgt.