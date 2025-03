Brand zerstört Wohnhaus

Das ältere Haus steht am Brüggerweg inmitten eines Wohnquartiers von Erlinsbach. Nachbarn bemerkten den Brand am Donnerstag, 13. März 2025, gegen 17.30 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Als diese wenig später eintraf, standen Teile des Hauses bereits in Vollbrand. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr bekämpfte das Feuer, das von einem stürmischen Nordwind zusätzlich angefacht wurde. Dennoch gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Bis am späten Abend waren dann letzte Brandnester gelöscht.