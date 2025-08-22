 
Sie sind hier: Home > Buchs > Brennender Akku richtet grossen Schaden an
Das Feuer richtete in der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs grossen Schaden an.
Bild: KAPO
Buchs

Brennender Akku richtet grossen Schaden an

 
- zuletzt aktualisiert am 22.08.2025 09:27
22.08.2025 09:27
Mutmasslich ein falsch entsorgter Akku führte in der Kehrichtverbrennungsanlage zu einem Brand, der grossen Schaden anrichtete.

Der Brand brach am Donnerstag, 21. August 2025, in einem Werksgebäude der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs aus. Darin befindet sich eine Anlage, wo angeliefertes Sperrgut zerkleinert und zu Ballen verarbeitet wird. Angestellte bemerkten um elf Uhr plötzlich Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Als diese mit einem Grossaufgebot anrückte, schlugen bereits Flammen aus dem Dach, wobei dichter, schwarzer Qualm aufstieg. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schliesslich gegen 12.30 Uhr vollends zu löschen. Das Feuer richtete grossen Schaden an. Das genaue Ausmass lässt sich allerdings noch nicht abschätzen. Verletzt wurde niemand.

Was die Brandursache betrifft, geht die Kantonspolizei Aargau nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein im Sperrgut befindlicher Akku in Brand geraten war. Die Kantonspolizei mahnt daher, Akkus und Batterien niemals im Hauskehricht zu entsorgen, sondern einer der vielen Recyclingstellen zuzuführen. KAPO

