Camping Generation bietet das Rundum-sorglos-Paket

Die ersten warmen Tage des Jahres locken viele Menschen hinaus in die Natur – und damit auch in die Welt des Campings. Wer für die kommende Saison ein Wohnmobil oder Zubehör suchte, fand bei der Frühjahrsausstellung der Camping Generation GmbH in Kölliken ein breites Angebot. Die Ausstellung bot nicht nur eine Vielzahl an Wohnwagen und Campers, sondern auch praktische Lösungen für Camping-Einsteiger und erfahrene Outdoor-Fans.